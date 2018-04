Irã propõe na ONU dialogar e acabar com “ilusões hegemônicas”

O Irã convidou, nesta terça-feira (24), os países do Golfo a iniciarem conversas sobre segurança regional, e disse às Nações Unidas que é hora de se distanciar das “ilusões hegemônicas” que alimentaram guerras devastadoras.

Em uma reunião na ONU sobre a manutenção da paz, o ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, propôs a criação de um “fórum de diálogo regional”.

“Convidamos nossos vizinhos neste canal volátil, que viu guerras demais, a se unirem a nós nesse esforço”, declarou Zarif.

A proposta foi feita enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunia com seu contraparte francês, Emmanuel Macron, em Washington, para discutir o comportamento do Irã na região do Golfo Pérsico.

Diante da Assembleia Geral da ONU, Zarif disse que “o avanço das ilusões hegemônicas ou a tentativa de alcançar a segurança às custas da insegurança dos demais” havia causado conflitos, em uma aparente referência a sua rival Arábia Saudita.

O chanceler afirmou que é crucial “passar para um novo paradigma baseado na combinação de forças ao invés de qualquer um de nós tentar ser o mais forte em nossa região”.