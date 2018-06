Irã proíbe que famílias assistam jogos do país na Copa em espaços públicos

Autoridades iranianas cancelaram os planos de permitir que famílias inteiras assistissem à estreia da seleção do país na Copa do Mundo da Rússia-2018, contra o Marrocos, em telões instalados em estádios e parques do país.

A República Islâmica é o único país que impede seus torcedores de aproveitar a Copa em espaços abertos e públicos, porque as autoridades são contrárias à ideia de homens e mulheres juntos para assistir uma partida.

Nos últimos dias, as pessoas receberam com certa alegria o anúncio sobre a possibilidade de que famílias inteiras poderiam assistir a partida no estádio de Teerã.

Mas o site Khabar Varzeshi, de notícias esportivas, afirmou que a ideia foi descartada no último momento, sem revelar os motivos da mudança.

A imprensa local confirmou que recebeu um comunicado do ministério dos Esportes que indicava que as previsões de instalar telões em espaços públicos como estádios e parques foi cancelada, sem explicar se os cafés e bares serão autorizados a exibir os jogos do Mundial.

O Irã estreia nesta sexta-feira contra Marrocos, em um jogo pelo Grupo B, que também conta com Espanha e Portugal.