Ancara – O Ministério de Relações Exteriores do Irã refutou classificando de “ridículas” as notícias de que Israel havia interceptado um drone iraniano lançado na Síria neste sábado, informou a TV estatal.

“As notícias de que foi abatido um drone iraniano que voava sobre Israel e também o envolvimento do Irã no ataque a um jato israelense são tão ridículas … O Irã apenas fornece conselhos militares à Síria”, disse o porta-voz do Irã, Bahram Qasemi.