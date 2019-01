Irã não vai interromper programa aeroespacial após de alerta dos EUA

Nova Deli – O Irã continuará com seu programa aeroespacial apesar de advertências dos Estados Unidos, disse nesta quarta-feira o ministro das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, acrescentando que não há lei internacional proibindo tal programa.

Zarif, que está em Nova Délhi em uma visita bilateral, também disse à Reuters que deixar o acordo nuclear fechado em 2015 com as potências mundiais é uma opção disponível para Teerã, mas não é a única na mesa.

Os Estados Unidos divulgaram no início do mês uma advertência preventiva ao Irã contra a realização de lançamentos de três foguetes espaciais planejados por Teerã, que Washington diz violar uma resolução do Conselho de Segurança da ONU.