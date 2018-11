Irã não mudou comportamento nuclear após sanções dos EUA, diz diplomata

Viena – Não há qualquer indicativo de que a cooperação do Irã com o órgão de fiscalização nuclear da ONU, que controla o acordo de Teerã com potências sobre o programa atômico iraniano, tenha mudado desde a última rodada de sanções impostas pelos Estados Unidos sobre a República Islâmica, disse um alto diplomata nesta segunda-feira.

Um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) obtido pela Reuters mais cedo nesta segunda-feira mostrou que Teerã se manteve dentro dos principais limites impostos pelo acordo sobre atividades e materiais atômicos iranianos, embora diversos itens tenham sido verificados antes das mais recentes sanções dos EUA que entraram em vigor em 5 de novembro.

“Não há nada que indique que a cooperação iraniana ou a atitude iraniana tenham mudado desde 5 de novembro”, disse o diplomata quando perguntado se houve qualquer mudança no comportamento iraniano desde esta data.