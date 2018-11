Irã lança fabricação em série de caça totalmente produzido no país

Teerã – O Irã lançou neste sábado a linha de fabricação do primeiro avião de combate do país com projeto e produção interna, chamado “Kowsar”, um passo dado para renovar a Força Aérea e desenvolver a capacidade defensiva nacional.

Na cerimônia de inauguração, o ministro de Defesa iraniano, Amir Hatami, afirmou “em breve será produzida a quantidade necessária de aviões, que serão colocados a serviço da Força Aérea”, segundo a televisão estatal.

O caça apresentado é “um símbolo da luta contra a arrogância global (dos Estados Unidos)”, disse o ministro, ao acrescentar que as sanções econômicas impostas pelo governo americano não influenciam no desenvolvimento da aviação militar nem das capacidades defensivas do Irã.

Projetado para proporcionar apoio logístico em operações em terra, esse caça de quarta geração conta com uma avançada capacidade de manobra e pode ser equipado com vários mísseis.

O avião de combate utiliza uma rede digital de dados militares, um sistema informático de cálculos balísticos e sistemas de mapas móveis inteligentes. Além disso, é equipado com um monitor HUD, que conta com um sistema de radar avançado que permite detectar alvos inimigos.

O caça Kowsar será produzido em duas versões, que variam entre uma e duas cabines. A segunda opção serve também para o treinamento de pilotos.

A inauguração desta linha de produção acontece pouco antes da entrada em vigor, na próxima segunda-feira, da segunda rodada das sanções americanas contra a Irã.

Os EUA buscam frear o desenvolvimento dos programas armamentísticos de Teerã, principalmente os mísseis balísticos. As autoridades iranianas afirmam que têm o direito de fortalecer a capacidade militar nacional com um objetivo unicamente defensivo.