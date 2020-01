Após relutar, Irã enviará caixa preta de avião para a Ucrânia, diz agência

Dubai – O Irã está enviando à Ucrânia as caixas pretas do avião ucraniano que seu exército acidentalmente derrubou neste mês, informou a agência de notícias Tasnim, neste sábado 18.

As autoridades iranianas também estão preparadas para que especialistas de França, Canadá e Estados Unidos examinem os dados das caixas, disse a agência de notícias semi-oficial.

Todas as 176 pessoas a bordo do avião morreram quando o voo da Ukrainian International Airlines foi derrubado, em 8 de janeiro, após sair de Teerã em direção à capital ucraniana Kiev.

“Com o uso da expertise de países como França, Canadá e EUA, tentaremos ler (os dados registrados do voo) em Kiev”, teria dito Hassan Rezaifar, diretor no comando das investigações do acidente pela Organização de Aviação Civil do Irã, segundo a Tasnim. “Se essa tentativa não for bem sucedida, a caixa preta será enviada à França”.

As caixas pretas não serão lidas no Irã, disse Rezaifar, segundo a Tasnim.

Cinquenta e sete dos mortos eram canadenses. O primeiro-ministro Justin Trudeau, que estava pressionando o Irã por uma investigação completa sobre a queda do avião, disse na sexta-feira que o governo iraniano deveria enviar as caixas pretas para a França para análise.

(Por Babak Dehghanpisheh)