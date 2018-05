Irã diz que não vai renegociar acordo nuclear

Teerã – O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, criticou a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retirar o país do acordo nuclear e reiterou que os iranianos não vão renegociar os termos.

Em vídeo publicado no YouTube, Zarif ironizou: “colocando em termos imobiliários, quando você compra uma casa e leva sua família para lá, ou a demole para construiu um arranha-céu, você não pode voltar dois anos depois e renegociar o preço”.

Os EUA estipularam o dia 12 de maio como data final para decidir se irão deixar o acordo nuclear. Caso isso se concretize, serão restabelecidas sanções contra o Irã, o que pode afetar a produção de petróleo do país. Fonte: Associated Press.