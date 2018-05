Irã diz que diplomacia americana é uma “farsa”

Washington – O ministro de Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, usou seu perfil no Twitter para criticar um discurso do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre o país persa. De acordo com o ministro iraniano, a diplomacia americana era uma “farsa” que foi “aprisionada por delírios e política fracassadas”.

De acordo com Zarif, os EUA repetem “as mesmas escolhas erradas e, assim, colherão as mesmas recompensas ruins”. Ele observou, ainda, que o Irã continua a trabalhar com a Europa em “soluções” depois que o presidente americano, Donald Trump, retirou Washington do acordo nuclear internacional com o Irã, firmado em 2015.

Nesta segunda-feira, Pompeo ameaçou colocar “as sanções mais fortes da história” contra o Irã se o governo não mudar de rumo. Fonte: Associated Press.