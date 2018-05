Irã diz que apoio político da UE é insuficiente e espera investimentos

Teerã – O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, pediu que a União Europeia vá além do apoio político ao acordo nuclear, também elevando investimentos no país. As declarações foram veiculadas pela imprensa estatal.

De acordo com a TV estatal, Zarif, que se reuniu com o comissário da UE para Ação Climática e Energia, Miguel Arias Cañete, neste domingo em Teerã, disse que o apoio político europeu “não é suficiente”. “A União Europeia deve adotar medidas práticas para a cooperação econômica com o Irã e elevar investimentos”, afirmou o ministro.

A chefe da política externa da UE e os ministros das Relações Exteriores de Reino Unido, França e Alemanha se comprometeram nos últimos dias a manter o trabalho conjunto para salvar o acordo nuclear de 2015, mesmo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desistir do pacto e prometer impor sanções econômicas duras contra o Irã. Fonte: Associated Press.