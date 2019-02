Irã declara apoio ao governo de Nicolás Maduro na Venezuela

Teerã – A agência oficial de notícias do Irã comunicou que o presidente Hassan Rouhani expressou apoio a Nicolás Maduro neste sábado (2), após uma reunião com Carlos Alcalá Cordones, militar enviado pela Venezuela a Teerã.

“Acreditamos na forte união do povo da Venezuela e ficar ao lado do governo vai neutralizar as pressões de Washington”, disse Rouhani.

O presidente iraniano também descreveu o que ele chamou de intervenção dos Estados Unidos nos assuntos internos da Venezuela como “muito feio”.

“Americanos basicamente se opõem a revoluções populares e nações independentes”, acrescentou Rouhani.

O Irã tem sido um dos grandes apoiadores do governo da Venezuela desde 1999, quando Hugo Chávez assumiu a presidência do país. Os dois países são membros da Organização do Países Exportadores de Petróleo (Opep) e têm diversos acordos econômicos. Fonte: Associated Press.