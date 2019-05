Irã aumentará sua produção de urânio e água pesada

O Irã se prepara para aumentar sua produção de urânio enriquecido e água pesada após renunciar a alguns de seus compromissos em matéria nuclear, informou uma autoridade iraniana citada nesta quinta-feira pela agência Isna.

“O processo de aumento da capacidade e do ritmo de produção[…] de urânio enriquecido e de água pesada começou no dia em que o presidente [Hassan Rohani] ordenou”, declarou à Isna o porta-voz da Organização Iraniana de Energia Atômica (OIEA), Behruz Kamalvandi.

O presidente iraniano Hassan Rohani anunciou em 8 de maio que o seu país abandonaria dois pontos do acordo de 2015 – chamado oficialmente de Plano de Ação Global Conjunto (PAGC) – em resposta à decisão americana de se retirar unilateralmente do pacto nuclear no ano passado.