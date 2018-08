Irã apresenta novo míssil balístico, testado com “sucesso”

Teerã – O Ministério de Defesa do Irã apresentou nesta segunda-feira uma nova versão do míssil balístico “Fateh” (Conquistador), fabricado localmente e testado com “sucesso”, em um novo desafio às exigências de Washington de conter os programas balísticos.

Este míssil de nova geração é capaz de evadir radares e alcançar os alvos com precisão milimétrica, explicou durante a cerimônia o ministro de Defesa, o general Amir Hatami, segundo um comunicado oficial.

Hatami afirmou que míssil é “ágil, furtivo e tático” e pode detectar e atacar seus alvo em terra e mar.

“A produção em massa do novo míssil ajudará o Irã a dar grandes passos para aumentar suas capacidades de defesa e seu poder dissuasório”, ressaltou o general.

Neste sentido, advertiu que as Forças Armadas iranianas “nunca deixarão seus planos para promover a indústria de mísseis e melhorar as capacidades nacionais”.

Também denunciou a interferência estrangeira no âmbito da defesa do Irã e as tentativas de limitar seus programas balísticos. “O Irã nunca permitirá que os estrangeiros se envolvam em seus assuntos internos”, disse.

Os programas de mísseis balísticos do Irã foram uma das razões apontadas pelo presidente americano, Donald Trump, para retirar em maio seu país do acordo nuclear multilateral de 2015 e voltar a impor sanções a Teerã, no último dia 7.

“Estou aberto a alcançar um acordo mais amplo que aborde toda a gama de atividades malignas do regime, incluído seu programa de mísseis balísticos e seu apoio ao terrorismo”, disse Trump na semana passada.

As autoridades iranianos asseguram, por sua vez, que seus mísseis só têm caráter defensivo e dissuasório, e se negam a negociar novamente sobre este delicado assunto.