Irã anuncia violação de acordo nuclear de 2015

Nova York — O ministro de Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, anunciou nesta segunda-feira que o país ultrapassou os limites do acordo nuclear internacional para o enriquecimento de urânio, em um passo que marca a primeira violação intencional do pacto e que pode levar ao desmantelamento do tratado nos próximos meses.

“Segundo as informações que tenho, o Irã ultrapassou o limite de 300 quilos de urânio com pouco enriquecimento. Nós anunciamos (o cruzamento do limite) com antecedência”, disse Zarif à Isna.

“Consideramos nosso direito fazer isso no âmbito do JCPOA (sigla para o Plano de Ação Global Comum, nome oficial do Acordo Internacional Nuclear, concluído em Viena em 2015)”, completou o ministro.

O consentimento iraniano a um estoque de, no máximo, 300 quilos era uma das apertadas restrições ao seu trabalho nuclear em troca da suspensão da maioria das sanções internacionais. Teerã diz que está desconsiderando alguns dos limites impostos pelo acordo porque os Estados Unidos se retiraram do pacto e reimpuseram sanções sobre o país persa.

Com a violação intencional do acordo, cresce a pressão sobre os signatários restantes do acordo – França, Reino Unido, Alemanha, Rússia e China – para encontrar uma forma de salvar o pacto.

“A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) verificou em 1º de julho que as reservas totais de urânio pouco enriquecido ultrapassavam 300 quilos”, disse o porta-voz da ONU em um comunicado divulgado pouco depois de Teerã anunciar que o limite máximo autorizado de urânio pouco enriquecido havia sido ultrapassado.

A passagem deste limite autorizado de 300 quilos também foi anunciada em Viena por uma fonte diplomática.

“Houve uma superação”, disse a fonte da AFP, que pediu anonimato, sem poder especificar a quantidade que foi superada.

Em resposta à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de sair unilateralmente do país em maio de 2018 e reimpor sanções contra o Irã, Teerã anunciou em 8 de maio que não se sentia mais vinculada a dois limites estabelecidos pelo acordo: o imposto sobre suas reservas de água pesada (130 toneladas) e sobre seu estoque de urânio pouco enriquecido (300 quilos).