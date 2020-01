Irã anuncia que vai enriquecer urânio sem restrições

Três dias após o ataque dos Estados Unidos ao aeroporto de Bagdá, no Iraque, que matou o general iraniano Qassim Suleimani, o governo do Irã anunciou que vai suspender as restrições ao seu programa de enriquecimento de urânio.

O anúncio foi feito depois que o Conselho de Segurança Nacional do Irã realizou uma reunião de emergência para discutir a política nuclear do país.

O Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) e sempre alegou que seu programa de enriquecimento de urânio visa “fins pacíficos”.

No entanto, a nação persa condicionou o retorno “as suas obrigações” relacionadas ao cumprimento dessas normas à suspensão das sanções internacionais à economia iraniana, encabeçada pelos EUA.