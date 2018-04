Irã alerta Trump que pode sair do Tratado de Não Proliferação Nuclear

Londres – Uma autoridade iraniana de alto escalão disse nesta terça-feira que Teerã pode se retirar de um tratado concebido para deter a disseminação de armas nucleares se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonar o acordo nuclear que o Irã assinou com potências mundiais em 2015.

Trump disse que, a menos que seus aliados europeus consertem o que chamou de “defeitos terríveis” do acordo até 12 de maio, ele reativará as sanções econômicas dos EUA contra Teerã, o que seria um golpe duro no pacto.

As outras potências que o firmaram – China, Rússia, Reino Unido, França e Alemanha – disseram querer preservar o pacto, que impôs limites ao programa nuclear iraniano em troca da suspensão da maioria das sanções internacionais.

Em uma coletiva de imprensa transmitida pela televisão estatal, o secretário do Supremo Conselho de Segurança Nacional do Irã, Ali Shamkhani, disse que a Organização de Energia Atômica de seu país está pronta para algumas “ações surpreendentes” se o acordo for descartado.

Respondendo a uma pergunta sobre a possibilidade de Teerã se desligar do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), Shamkhani respondeu: “Esta é uma de três opções que estamos cogitando”.

O objetivo do TNP, que entrou em vigor em 1970, é conter o avanço do desenvolvimento de armas nucleares e garantir o direito de todos os membros de desenvolver energia nuclear para fins pacíficos. As cinco potências nucleares originais – EUA, China, Rússia, Reino Unido e França – também devem reduzir gradualmente seus arsenais.

O Irã é um integrante estatal do TNP não dotado de armas nucleares desde sua criação. O presidente iraniano, Hassan Rouhani, também alertou Trump nesta terça-feira a permanecer filiado ao acordo nuclear ou enfrentar “consequências graves”.

“Estou dizendo àqueles na Casa Branca que se eles não fizerem jus aos seus compromissos… o governo iraniano reagirá com firmeza”, disse Rouhani em um discurso.

“O Irã está preparado para todas as situações possíveis”, acrescentou ele diante de uma multidão entusiasmada de milhares de pessoas na cidade de Tabriz.

Teerã disse que intensificará seu programa nuclear se o pacto fracassar.

O presidente francês, Emmanuel Macron está em Washington tentando convencer Trump a não retirar os EUA do acordo.