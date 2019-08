IPT cadastra pontos de erosão e de inundação em São Paulo

São Paulo – O Centro de Tecnologias Ambientais e Energéticas do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) está realizando o cadastramento de pontos de erosão e de inundação no estado de São Paulo.

A fase de mapeamento de pontos de erosão e de inundação em áreas urbanas já foi realizada a partir de imagens de satélites e de levantamentos realizados pelo IPT na década passada.

Já as regiões do estado mais suscetíveis a inundações e processos erosivos de grande porte – conhecidos como voçorocas – serão objeto de um levantamento mais detalhado, com equipes se deslocando por terra para realizar a coleta de informações.

O trabalho deverá ser concluído em dezembro.