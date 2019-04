Inundações recorde no Canadá têm mais de 6 mil evacuados

Mais de 6.000 pessoas de uma cidade ao oeste de Montreal foram evacuadas de emergência entre a noite de sábado e de domingo após o rompimento de um dique, em um momento em que as importantes cheias que afetam o leste do Canadá já superam o recorde anterior de 2017.

Um dique vegetal que protegia a cidade de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, na beira do Lago das Duas Montanhas, cedeu no sábado à noite, provocando uma cheia súbita de cerca de um metro e meio, afetando vários bairros sem causar vítimas, de acordo com a polícia.

“Não tivemos tempo de fazer nada (…) apenas tempo para tomar meus remédios”, disse um morador à rede pública Rádio Canadá.

Centenas de policiais, militares e bombeiros evacuaram cerca de 2.600 residências na noite do sábado para domingo. Outras evacuações foram realizadas neste domingo, explicou um porta-voz da Segurança de Quebec. No total mais de dois terços da população da cidade precisou seu deslocada, e dois abrigos foram abertos.

O primeiro-ministro, Justin Trudeau, que viajou a Ottawa junto a seu filho no sábado, estimou no domingo que estas inundações obrigam o governo a acelerar sua luta contra a mudança climática.

Estas cheias “ressaltam a importância para nós de lutar contra a mudança climática, para atenuar os impactos dos acontecimentos climáticos extremos”, disse em coletiva de imprensa junto a seu homólogo japonês Shinzo Abe.

“Tudo vai bem, felizmente ninguém ficou ferido, também não há desaparecidos”, disse o sargento Daniel Thibodeau.

Após estas evacuações, as autoridades de Quebec deram um novo balanço das inundações: cerca de 8.000 pessoas foram evacuadas nas últimas duas semanas, e cerca de 6.000 casas estão inundadas.

Mais de 1.700 militares foram mobilizados em Ontário, Quebec e New Brunswick.

As inundações causaram a morte de um septuagenário cujo veículo caiu na água perto de Pontiac, ao oeste de Ottawa.