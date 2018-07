Inundações no Vietnã deixam 20 mortos e 16 desaparecidos

Bangcoc – Pelo menos 20 pessoas morreram e 16 estão desaparecidas no Vietnã por causa das intensas chuvas provocadas pelo passagem da tempestade tropical San Tinh na metade norte do país, informou hoje a imprensa local.

O temporal provocou correntezas de água e deslizamentos de terra que também deixaram pelo menos 14 pessoas feridas, segundo o portal “VNExpress”.

As províncias de Yen Bai, no norte do país, e Thanh Hoa, no centro, são as mais afetadas por San Tinh, que tocou terra na sexta-feira.

Dez dos mortos foram registrados em Yen Bai, outros seis em quatro províncias dos arredores e os outros quatro ocorreram em Thanh Hoa.

As chuvas também provocaram o desmoronamenro de uma centena de casas, inundaram outras 4.000, destruíram 82.000 hectares de cultivos e causaram a morte de 17.000 cabeças de gado, segundo dados do Comitê Nacional para a Resposta de Desastres citados pelo portal.

O San Tinh afetou o país um mês depois da passagem de outra tempestade tropical que causou pelo menos 23 mortos e uma dezena de desaparecidos. EFE