Inundações na Indonésia deixam 89 mortos e 74 desaparecidos

Jacarta — As autoridades da Indonésia informaram nesta terça-feira que subiu para 89 o número de mortos e 74 as pessoas desaparecidas após as devastadoras inundações que atingiram no último sábado a província de Papua, no leste do país, onde continuam os trabalhos de resgate e busca.

O número de pessoas deslocadas aumentou para mais de 6,8 mil e o de feridos subiu para 159 – 84 graves e 75 leves -, enquanto 11.725 famílias estão desabrigadas nos distritos de Sentani, Sentani Ocidental e Waibu, segundo o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB, sigla em indonésio), Sutopo Purwo Nugroho.

Das mortes, 82 aconteceram por causa de enchentes na cidade de Sentani e seus arredores, causadas pelas fortes chuvas que duraram sete horas, na noite de sábado.

“O número de mortos continua a crescer devido à enorme extensão afetada pelo desastre”, disse Sutopo em comunicado.

A tromba d’água de água danificou seriamente 350 edifícios, assim como oito escolas, duas igrejas e uma mesquita e três pontes na cidade de Sentani, localizada na base das Montanhas Cycloop.

A metade ocidental da ilha de Nova Guiné, onde está localizada a província de Papua, pertence à Indonésia e é um território rico em recursos naturais embora subdesenvolvido, enquanto a parte oriental corresponde à República de Papua Nova Guiné. EFE