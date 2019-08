Inundações na Índia deixam mais de 270 mortos e deslocam 1 milhão

Bengaluru/Mumbai — Inundações e deslizamentos de terra mataram mais de 270 pessoas na Índia neste mês, deslocaram 1 milhão e inundaram milhares de casas em seis Estados, disseram autoridades nesta quarta-feira, depois de uma quinzena de chuvas de monção intensas.

As chuvas de junho a setembro são cruciais para a Índia rural, já que representam cerca de 70% da precipitação do país, mas também causam mortes e destruição todos os anos.

Os Estados de Kerala e Karnataka, no sul, e Maharashtra e Gujarat, no oeste, foram dos mais atingidos pelas inundações, que arrasaram milhares de hectares de cultivos plantados no verão e danificaram estradas e ferrovias.

Ao menos 95 pessoas morreram e mais de 50 estão desaparecidas em Kerala, onde as chuvas intensas desencadearam dúzias de deslizamentos na semana passada e soterraram mais de 100 pessoas.

Cerca de 190 mil pessoas ainda estão morando em campos de ajuda no Estado, disse o ministro-chefe Pinarayi Vijayan, mas acrescentando que algumas pessoas estão voltando para casa à medida que as águas das inundações recuam.

No vizinho Karnataka, sede do pólo tecnológico de Bengaluru, 54 pessoas morreram e 15 estão desaparecidas desde que os rios transbordaram depois de as autoridades liberarem a água das represas. Quase 700 mil pessoas foram retiradas do Estado.