Inundações e deslizamentos deixam 59 mortos na Indonésia

Jacarta – As autoridades da Indonésia elevaram nesta sexta-feira para 59 os mortos por causa das fortes precipitações e ventos que afetaram o sul da ilha de Célebes e causaram inundações e deslizamentos, enquanto 25 pessoas continuam desaparecidas e há 47 feridos.

O nível da água, que chegou a alcançar dois metros de altura, deixou, além disso, quase 5 mil casas inundadas e danificadas e provocou a evacuação de 3.481 residentes na província de Célebes do Sul, segundo o porta-voz da agência de mitigação de desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho.

As chuvas que tiveram o ponto álgido na terça-feira danificaram, além disso, 10 pontes, inutilizaram mais de 16 quilômetros de estradas e afetaram quase 12 mil hectares de arrozais e vários centros religiosos e educativos nas 106 populações afetadas.

As equipes de busca e resgate registraram o maior número de falecidos no município de Gowa, onde morreram 44 pessoas, seguido de Jeneponto com dez, Maros com quatro e Pangkep com uma.

A maioria de vítimas mortais, 45, ocorreram por causa das inundações, enquanto os deslizamentos de terra causaram a morte de 14 pessoas.

Sutopo afirmou que as autoridades continuam assistindo os milhares de deslocados e afetados com tendas de campanha, cobertores e alimentos para as famílias e os bebês, entre outros, enquanto a água começou a baixar em várias zonas.

O Governo provincial de Célebes do Sul anunciou na véspera um orçamento especial de 1 bilhão de rupias (62,2 mil euros) para os trabalhos de emergência e recuperação.

As inundações e deslizamentos de terra afetam a cada ano a Indonésia durante a estação de chuvas, cujo momento álgido ocorre entre dezembro e fevereiro.