Interpol envia equipe de investigação ao Sri Lanka após atentados

1 /23 Corpo de vítima no IML após explosão de igreja em Colombo, no Sri Lanka (Dinuka Liyanawatte/Reuters)

2 /23 Imagem da Virgem Maria quebrada em explosão de igreja em Colombo, no Sri Lanka (Dinuka Liyanawatte/Reuters)

3/23 Presidente do Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, fala com a imprensa sobre ataques no país (Derana TV/via Reuters/Reuters)