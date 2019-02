Inspetores da ONU iniciam nova análise em Fukushima

Tóquio – Uma equipe de especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), vinculada à ONU, deu início nesta sexta-feira a uma nova avaliação da situação da usina de Fukushima, focada na gestão dos resíduos radiativos presentes no local.

A missão da AIEA permanecerá no Japão até o próximo dia 21 para analisar como o governo local e a operadora da usina, Tokyo Eletric Power (Tepco), estão lidando com os principais problemas do processo de desmantelamento da unidade e com o acúmulo de água contaminada, informou a agência em comunicado;

É a segunda visita feita pelo órgão à usina desde fevereiro e ocorre após um pedido do Executivo japonês. O governo solicitou o envio dos especialistas para obter “explicações adicionais acerca das medidas sobre a água contaminada, incluindo das chuvas, e os esforços da Tepco para melhorar sua comunicação com o público”.

Esses temas serão avaliados no relatório final sobre a situação de Fukushima, documento que deve ser publicado pela AIEA após a visita, a quarta desde o desastre nuclear de 2012.

Além disso, os especialistas vão se reunir com os ministros da Economia e da Indústria do Japão, com os responsáveis da Tepco, concluindo os trabalhos com uma verificação presencial nas instalações de Fukushima.

Após a última missão, o chefe da equipe da AIEA, Juan Carlos Lentijo, afirmou que o acúmulo de água radioativa era “um dos desafios mais importantes a médio prazo”, quase quatro anos depois de um terremoto e um tsunami terem provocado a crise nuclear.

Estão armazenadas atualmente em Fukushima tanques com 300 toneladas de água usada para refrigerar os reatores ou que invadiu as instalações da usina. O líquido precisa ser tratado para eliminar os isótopos radioativos liberados após o incidente.