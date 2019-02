Inscrição para guia de sustentabilidade tem prazo prorrogado

São Paulo – O prazo final para que as empresas se inscrevam para participar da 12ª edição do Guia EXAME de Sustentabilidade foi prorrogado para o dia 15 de julho. A publicação é a maior e mais respeitada pesquisa feita no Brasil sobre práticas de responsabilidade corporativa. As companhias interessadas em fazer parte do levantamento devem se inscrever gratuitamente no site.

O Guia EXAME de Sustentabilidade é uma publicação anual, que atrai dezenas de empresas de diferentes tamanhos e setores interessadas em ter a sua estratégia de sustentabilidade avaliada pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (GVCes), instituição que é hoje a principal referência no tema no Brasil. Isso porque, todas as empresas que preenchem o questionário recebem ao final do processo um relatório de desempenho. No ano passado, 200 empresas se inscreveram para participar e 143 responderam a todas as perguntas e receberam relatórios de desempenho.

Dúvidas sobre o Guia EXAME de Sustentabilidade 2011 podem ser encaminhadas para o e-mail da publicação.