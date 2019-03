Começa na Avenida Paulista ação por carona segura

São Paulo – As pessoas que trabalham em empresas sediadas na região da Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, já podem cadastrar-se para a participação no movimento de caronas gratuitas. O local de cadastramento é o Conjunto Nacional que, para tanto, celebrou parceria com os idealizadores do movimento – os diretores do site Caronetas.

Com a intenção de tirar 100 mil veículos das ruas paulistanas, até o final de 2011, o Caronetas pretende repetir no Conjunto Nacional o recente sucesso obtido no Centro Empresarial de São Paulo (Cenesp).

“Aqui o potencial é o mesmo do Cenesp. São 40 mil pessoas circulando diariamente, que poderiam ir e voltar do trabalho por meio da carona”, comenta Marcio Nigro, idealizador do movimento e CEO do Caronetas, acrescentando que, em breve, os cadastramentos feitos no Conjunto Nacional serão integrados aos de outras empresas e conjuntos empresariais da região, para ampliar o compartilhamento das caronas.

“No Cenesp, que é o maior centro empresarial da América Latina, atingimos mil cadastros e centenas de caronas ainda nos primeiros dias, e lá são 22 mil pessoas circulando diariamente, ou seja, quase a metade dos que circulam no Nacional. A meta é repetir os números do Cenesp e expandir para outros centros e empresas próximos, aumentando as opções de caronas para todos os que trabalham na região”, estima Nigro.

Lançado em fevereiro de 2011, o site Caronetas, segundo seus idealizadores, “é uma ferramenta segura de caronas corporativas, que colabora com o trânsito e a sustentabilidade”.

Funciona da seguinte maneira: a empresa faz o cadastro no site, assim como o colaborador interessado. O cadastro recebe uma autenticação, e a partir de então o pretendente passa a receber e-mails sobre possíveis caronas. O serviço é gratuito, tanto para a empresa, como para o colaborador.