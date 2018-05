Industrial e político francês Serge Dassault morre aos 93 anos

Serge Dassault, empresário e político, dono de uma das maiores fortunas da França, morreu nesta segunda-feira, aos 93 anos – anunciaram várias fontes à AFP.

Dassault, ex-senador e personalidade da indústria militar e aeronáutica francesa, faleceu em seu escritório em decorrência de uma parada cardíaca, indicou sua família em um comunicado publicado no jornal “Le Figaro”, de sua propriedade.

O empresário estava à frente da gigante da aviação Dassault group, construtora dos aviões de guerra Mirage e Rafale, e dos civis Falcon.

Senador pelo partido Les Republicans (direita) de Essonne, na região de Paris, até o último outono, Dassault seria julgado em recurso na próxima semana por lavagem de dinheiro de fraude fiscal, após uma sentença em fevereiro de 2017 a cinco anos de inelegibilidade e dois milhões de euros de multa.

“A família Dassault está triste em anunciar a morte de Serge Dassault, hoje, 28 de maio de 2018, à tarde, em seu escritório no Champs-Élysées-Marcel-Dassault (em Paris) em decorrência de uma parada cardíaca, aos 93 anos de idade. A família e o grupo Dassault irão comunicar posteriormente as informações relativas às homenagens ao Sr. Serge Dassault”, de acordo com a declaração de sua família.

O filho de Marcel Dassault se tornou, em 1987, CEO da Dassault Industries, hoje Dassault Group. Em junho de 2014, ele escolheu Charles Edelstenne para suceder-lhe como chefe do grupo.

Ele teve quatro filhos, incluindo Olivier Dassault, deputado pelo LR.