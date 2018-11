Indonésia recupera destroços de avião que caiu com 189 pessoas

As autoridades indonésias prosseguem com as operações para recuperar pedaços dos avião da Lion Air que caiu na segunda-feira com 189 pessoas a bordo, enquanto aguardam que uma das caixas-pretas revele informações sobre as causas do acidente.

As equipes de busca trabalham desde segunda-feira no fundo do mar de Java, local da queda do Boeing 737 MAX 8 da companhia de baixo custo Lion Air. A aeronave estava em serviço há poucos meses.

Antes do acidente, o piloto solicitou autorização para retornar a Jacarta, de onde decolara alguns minutos antes.

O avião seguia para Pangkal Pingang, localidade de trânsito para os turistas que visitam a ilha vizinha de Belitung.

“Hoje vamos começar a mergulhar no local onde acreditamos que aconteceu a queda do avião”, afirmou Isswarto, comandante da divisão de busca da Marinha indonésia.

“Há muitos pedaços pequenos, rodas de avião, assentos. Todos estão em pedaços”, completou.

Os mergulhadores concentram as buscas em uma zona situada a entre 25 e 35 metros de profundidade, mas não encontram mais tantos pedaços de corpos como no início da semana.

“Estão espalhados por todos os lados e alguns provavelmente foram arrastados pelas correntes”, disse Isswarto.

As autoridades, que descartaram a possibilidade de encontrar sobreviventes, anunciaram que já utilizaram 50 bolsas mortuárias para colocar pedaços de corpos, que devem passar por exames de DNA.

Na quinta-feira, as equipes de busca encontraram uma das duas caixas-pretas e parte do trem de pouso do avião.

A recuperação da caixa-preta pode ajudar a explicar as causas da tragédia. Especialistas em aeronáutica consideram que 90% dos acidentes aéreos são explicados por estes dispositivos que registram os parâmetros de voo e as conversas entre os pilotos.

O Boeing 737 MAX 8 é um dos aviões civis mais recentes do mundo.

Na quinta-feira aconteceu o funeral do primeiro passageiro. Mas as autoridades ainda precisam recuperar muitos corpos. Se conseguirem chegar à parte principal da cabine, os mergulhadores acreditam que podem encontrar os os cadáveres de passageiros ainda presos a seus assentos.