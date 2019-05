Indonésia escolherá sua nova capital este ano

A Indonésia decidirá este ano a localização de sua nova capital política, com o objetivo de deixar a megalópole congestionada de Jacarta a partir de 2024, anunciou quarta-feira o ministro do Planejamento Bambang Brodjonegoro.

A decisão de retirar os órgãos do governo de Jacarta foi tomada pelo presidente Joko Widodo há duas semanas, tendendo a uma questão que foi levantada por décadas.

“Estamos finalizando os estudos para decidir este ano o lugar para onde vamos transferir a capital, para que o processo de construção possa começar dentro de um ano ou dois”, disse o ministro aos repórteres.

“Esperemos que em 2024 a nova capital esteja pronta para receber o novo centro de governo”, acrescentou.

O projeto para tirar a capital de Jacarta, cuja área metropolitana tem 30 milhões de habitantes, é uma aspiração antiga.

O ditador Suharto e vários presidentes que o seguiram abordaram a possibilidade sem poder decidir a respeito.

Jacarta, uma das cidades mais congestionadas do mundo, é regularmente ameaçada por inundações porque muitos bairros do norte estão abaixo do nível do mar.