Indonésia descarta sobreviventes após acidente com avião da Lion Air

Jacarta – As autoridades da Indonésia disseram que não esperam encontrar sobreviventes após o acidente ocorrido nesta segunda-feira com o avião da companhia aérea de baixo custo Lion Air, com 188 pessoas a bordo, que caiu no Mar de Java poucos minutos depois de decolar do aeroporto de Jacarta.

“O meu prognóstico é que ninguém sobreviveu”, declarou à imprensa local o general de brigada Bambang Suryo Aji, da agência de busca e resgate Barsana, em Jacarta.

As equipes de resgate encontraram os primeiros corpos entre os destroços do avião que flutuam no mar de Java em uma zona cerca de oito quilômetros a leste da península de Tanjung Karawang, local onde o avião desapareceu dos radares.

A operação lançada para localizar o Boeing 737 acidentado não encontrou nenhum sobrevivente até o momento, indicou à Agência Efe o chefe das operações de emergência da Indonésia, Agus Hariono.

No local onde o avião caiu há vários destroços flutuando, assim como pertences dos viajantes, de acordo com as imagens captadas por um fotógrafo da EFE/EPA.

O voo JT 610 da companhia de baixo custo caiu cerca de 13 minutos depois de decolar do aeroporto de Jacarta às 6h20 locais (20h20 de domingo em Brasília) rumo a Pangkal Pinang, na ilha de Bangka.

Na aeronave viajavam 181 passageiros, entre eles dois bebês e uma criança, e sete tripulantes (dois pilotos e cinco comissários de bordo), segundo números oficiais.

No entanto, outras autoridades aumentaram para seis o número de comissários de bordo, elevando o total de vítimas para 189.

De acordo com vários veículos de imprensa locais, a aeronave caiu de uma altitude de 2,5 mil metros na baía de Karawang, onde a profundidade do mar é de entre 30 e 35 metros.

O especialista em aviação Gerry Soejatman comentou nas redes sociais que os destroços encontrados indicam que a “aeronave teria caído na água a grande velocidade”.

Cerca de 160 soldados de salvamento em várias embarcações e helicópteros estão no local do acidente em busca de sobreviventes e das caixas-pretas do avião, que servirão para esclarecer o que ocorreu.

O avião da Lion Air sofreu “problemas técnicos” durante um voo no domingo, mas estes foram “resolvidos” antes da decolagem de hoje, indicou Edward Sirait, diretor-executivo da companhia aérea, em entrevista coletiva.

Antes de cair, o piloto tinha solicitado o retorno ao aeroporto da capital indonésia, que foi concedido, mas não enviou um sinal de emergência antes do acidente, indicaram as autoridades.

A aeronave, um Boeing 737, entrou em funcionamento em meados de em agosto e contava com 800 horas de voo.