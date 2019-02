Índia testa míssil com capacidade nuclear e alcance de 5.000 km

Nova Délhi – A Índia testou nesta segunda-feira com sucesso seu míssil balístico Agni V, com capacidade nuclear e um alcance de 5 mil quilômetros, desde uma ilha situada no estado oriental de Orissa, após meses de escalada de tensões diplomáticas e na fronteira com o vizinho Paquistão.

“Felicitações à Organização de Desenvolvimento e Pesquisa de Defesa (DRDO) pelo lançamento bem-sucedido do Agni V, que melhorará nossas capacidades estratégicas e de dissuasão”, disse o presidente indiano, Pranab Mukherjee, através de sua conta no Twitter.

O lançamento aconteceu às 11h05 local (3h35, em Brasília) e as análises posteriores mostram que o teste foi concluído com sucesso, afirmou uma fonte oficial em declarações recolhidas pela agência local “Ians”.

Trata-se do quarto e último lançamento de teste do míssil intercontinental Agni V, de 17 metros de altura e dois de diâmetro, com capacidade para alcançar alvos em qualquer lugar da Ásia e determinados pontos da África e Europa, detalhou.

O míssil pode transportar uma ogiva nuclear de mais de uma tonelada e tem um peso de 50 toneladas.

Os anteriores testes do Agni V ocorreram em 2012, 2013 e 2015, enquanto o país asiático desenvolvia o Agni VI, outro míssil de longo alcance que poderá levar várias ogivas para efetuar ataques múltiplos.

A Índia mantém desde sua independência uma corrida armamentista com o Paquistão, que possui armas nucleares, mas nos últimos anos se centrou no desenvolvimento de um poder frente à China, país com o qual mantém disputas fronteiriças.