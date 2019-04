Índia: os números impressionantes da maior eleição do planeta

São Paulo – A gigantesca população da Índia começou a ir às urnas nesta quinta-feira, 11 de abril, para eleger os nomes que irão ocupar os 543 assentos do Parlamento e que irão eleger o próximo primeiro-ministro do país.

As votações irão até o dia 19 de maio e serão realizadas em sete fases. Entre os principais nomes para o posto de primeiro-ministro estão o atual ocupante, Narendra Modi, do Partido do Povo Indiano (BJP), e Rahul Gandhi, do Congresso Nacional Indiano.

Na Índia, a eleição é realizada a cada cinco anos e o voto não é obrigatório, mas o índice de comparecimento às urnas é alto: em 2014, eram 830 milhões de eleitores e 550 milhões votaram. Todos os cidadãos com mais de 18 anos podem participar

No infográfico abaixo, EXAME apresenta os números impressionantes dessa que é considerada a maior eleição do mundo.