Índia impõe confinamento total a 1,3 bilhão de habitantes por coronavírus

Por Da Redação com agências Estadão e Reuters

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, decidiu pelo confinamento total do país de 1,3 bilhão de habitantes durante três semanas para conter o avanço do coronavírus. A decisão foi anunciada nesta terça-feira, 24.

“A partir de meia noite, todo o país está confinado. Para salvar a Índia, para salvar cada cidadão, a vocês e suas famílias”, afirmou Modi em um discurso transmitido pela televisão.

A polícia impôs interdições em grandes partes da Índia e toques de recolher em alguns locais, e as autoridades de saúde alertaram que o coronavírus está se propagando das grandes metrópoles onde surgiu para cidades pequenas.

Pesquisadores de saúde alertaram que mais de um milhão de pessoas da Índia poderão estar infectadas com o coronavírus até meados de maio.

O país já cortou as ligações aéreas internacionais, e os voos domésticos serão interrompidos à meia-noite na tentativa de deter a disseminação.

A Índia detectou 485 casos de coronavírus, e nove pessoas morreram da doença Covid-19 que ele causa, mas a região está cada vez mais alarmada com a perspectiva de sua proliferação em comunidades empobrecidas e com a capacidade dos setores de saúde pública escassos de recursos para lidar com o vírus.

Uma autoridade de saúde de Maharashtra, Estado do oeste indiano, disse que casos novos começam a aparecer em cidades pequenas depois de uma primeira onda emergir em grandes metrópoles como Mumbai.

“Esta tendência é preocupante, já que áreas rurais têm uma infraestrutura limitada para lidar com o surto”, disse a autoridade estadual de saúde, que não quis se identificar dizendo não estar autorizada a falar com jornalistas.

Estados têm imposto suas próprias interdições, cancelando serviços de trens e ônibus e ordenando a suspensão da circulação nas ruas.

Cerca de três quartos do país estava interditado nesta terça-feira, e a maior parte do resto deve seguir o exemplo até o final do dia.

Uma nova preocupação no Punjab, Estado do norte, é o risco de infecção de estimados 90 mil indianos no exterior que voltaram para suas terras natais, disse a principal autoridade de saúde do governo estadual, Balbir Singh Sidhu.

Muitas pessoas do Punjab moram no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Canadá, e muitas viajam durante o inverno frio para fazerem visitas.

Uma equipe de cientistas radicados principalmente nos EUA disse nesta semana que o número de infecções da Índia pode saltar para 1,3 milhão até meados de maio se o vírus mantiver seu ritmo de propagação.

“Mesmo nas melhores previsões, provavelmente se terá uma crise muito dolorosa”, opinou Bhramar Mukherjee, professor de bioestatística e epidemiologia da Universidade do Michigan que participou do estudo.