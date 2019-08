Índia acusa Paquistão de ajudar militantes a se infiltrarem na Caxemira

Nova Déli — Autoridades de segurança da Índia disseram nesta quarta-feira que um grupo de militantes paquistaneses apoiado pelos militares tentou se infiltrar na região da Caxemira controlada pela Índia para fomentar a violência, segundo a parceira da Reuters ANI.

A tensão está aumentando entre a Índia e o Paquistão depois que Nova Délhi revogou neste mês o status especial para a parte da Caxemira que controla, descartando uma provisão constitucional que permite que o estado de Jammu e a Caxemira façam suas próprias leis.

A Caxemira, de maioria muçulmana, tem sido palco de décadas de hostilidade entre os rivais nucleares Índia e Paquistão. Ambos os países reivindicam o território inteiro, mas cada um governa uma parte.

A ANI citou fontes do exército indiano não identificadas, dizendo que houve uma grande tentativa de infiltração no setor Uri de Jammu e na Caxemira na noite de terça-feira por militantes que receberam cobertura armada de postos do exército paquistanês.

Os militares do Paquistão não responderam aos pedidos de comentários.