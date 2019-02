Incidente com “fogo amigo” mata 8 soldados no Afeganistão

Pul-i-Alam – Pelo menos oito soldados afegãos foram mortos em um incidente com “fogo amigo” nesta segunda-feira, quando forças da Otan iniciaram por engano um ataque aéreo contra um posto militar no Afeganistão, de acordo com autoridades afegãs.

Uma autoridade norte-americana em Cabul confirmou o ataque e disse que a aliança internacional estava investigando o incidente.

Aviões de guerra dos EUA e aeronaves não tripuladas ainda realizam ataques no Afeganistão mirando o Taliban e outros militantes, mesmo após a maior parte das forças estrangeiras ter se retirado do país no fim do ano passado.

O ataque aéreo no início da manhã desta segunda-feira aconteceu no distrito de Baraki Barak, na província de Logar, ao sul da capital Cabul, onde insurgentes do Taliban frequentemente realizam ataques contra forças afegãs.

“Parece que o ataque foi realizado por engano contra forças militares, e uma investigação está acontecendo para descobrir sua razão”, disse o general Abdul Raziq, comandante sênior do Exército Nacional Afegão em Logar.