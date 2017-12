Incêndios na Califórnia crescem e ameaçam região de Santa Barbara

Um feroz incêndio florestal castigava o norte de Los Angeles neste domingo (10), ameaçando outras cidades depois de ter queimado extensas faixas de terra.

O incêndio “Thomas” foi contido em apenas 15% e, agora, ameaça a cidade de Santa Barbara e a localidade costeira próxima de Carpinteria.

Um dos piores incêndios florestais na história da Califórnia, já destruiu 600 imóveis e devastou pelo menos 70.000 hectares, disseram as autoridades.

“Orando por minha cidade. Os incêndios se aproximam. Os bombeiros enfrentam corajosamente. Poderia ir em qualquer direção. Empacotando para ir embora agora”, tuitou o ator Rob Lowe, que vive em Santa Barbara.

As ordens de evacuação foram emitidas durante a noite para algumas áreas de Carpinteria, perto do Bosque Nacional Los Padres, onde o estava no auge.

“As condições climáticas críticas do fogo vão se reduzir no domingo à noite”, anunciou o Serviço Meteorológico Nacional, destacando que os perigos vão continuar a maior parte do tempo na próxima semana.

“Os bombeiros continuam avançando e aumentando as linhas de contenção”, ajudados pelo clima, disse a agência estadual de bomberos Calfire.

Pelo menos outros cinco focos de incêndio no sul da Califórnia estão contidos em grande, acrescentou a Calfire.