Incêndios na Califórnia consomem mais de 1 mil hectares

San Diego, Estados Unidos – O norte do condado de San Diego, na Califórnia (Estados Unidos), está sob alerta após um incêndio que até o momento consumiu mais de 1 mil hectares e derrubou pelo menos 20 estruturas, deixando duas pessoas feridas.

Os ventos de Santa Ana fizeram que o fogo se espalhasse rapidamente na zona entre a Rodovia 15 e a rota estatal 76, de modo que os bombeiros pedem para população seguir acompanhando de perto o comportamento deste “perigoso incêndio”.

“Há uma população de quase 300 mil pessoas que vive na área entre Vista, Oceanside e Fallbrook e todas essas casas, dependendo dos ventos e do aconteça, têm algum risco”, afirmou Ron Lane, subchefe administrativo do condado.

O governador da Califórnia, Jerry Brown, declarou o estado de emergência em consequência do incidente, que ameaça milhares de estruturas no norte do condado.

Dadas as condições climáticas e os ventos, que ultrapassaram os 110km/h, as autoridades não descartam outros incêndios na região, segundo disse à Agência Efe, José Álvarez, porta-voz do condado de San Diego, no sul da Califórnia.

O Departamento do xerife deste condado enviou avisos de evacuação para mais de 23 mil contatos registrados no sistema de emergências do condado.

O xerife local, Bill Gore, pediu aos moradores “que não esperem um oficial bater na porta” e deixem o local se perceberem alguma ameaça nas próximas horas.

Duas pessoas sofreram queimaduras e foram levadas para hospitais próximos, mas até o momento o estado de saúde delas é desconhecido, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que combate o incêndio.

O fogo registrado em San Diego se junta a outros quatro que atingem há dias o noroeste de Los Angeles, onde danificaram mais de 200 edifícios e provocou o fechamento de escolas e universidades, estradas e queda de eletricidade.

O Serviço Meteorológico Nacional dos EUA estendeu o alerta para essas condições até o fim de semana.