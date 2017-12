Incêndios na Califórnia alcançam bairros residenciais de LA

Los Angeles – Os focos de incêndio que se alastram pelo sudeste da Califórnia alcançaram nesta quarta-feira o exclusivo bairro de Bel Air, em Beverly Hills, no condado de Los Angeles, e atingiram várias mansões desta área residencial.

Diante do avanço das chamas, o Departamento de Bombeiros de Los Angeles emitiu hoje novos alertas de evacuação obrigatória nesta área, inclusive na região próxima do ameaçado Museu Getty, a oeste da cidade.

Este incêndio, um dos vários que estão ativos há dois dias no sudeste da Califórnia, já consumiu mais de 20 hectares em um setor muito populoso do condado de Los Angeles.

O combate às chamas está sendo dificultado pelas condições do terreno e pela força dos “Ventos de Santa Ana”, próprios desta temporada do ano. Na região do Museu Getty, por exemplo, foram registrados ventos de até 50 km/h, informou o Serviço Meteorológico Nacional dos EUA.

A sempre congestionada Rodovia 405 teve que ser fechada hoje pelas autoridades no trecho perto do Museu Getty por causa de um incêndio que começou na madrugada.

Várias escolas permaneceram fechadas hoje e as autoridades advertiram sobre a necessidade de realizar evacuações a tempo, considerando que não há forma de garantir a segurança das pessoas que decidirem ficar nos imóveis ameaçados pelo fogo.

A este foco é preciso somar o incêndio florestal que começou na segunda-feira no condado de Ventura, cerca de 100 quilômetros a noroeste de Los Angeles.

As chamas nesta região já arrasaram perto de 26.325 hectares e obrigaram a remover os residentes de mais de 50 mil imóveis. EFE