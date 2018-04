Incêndio perto de Sydney devasta mais de 2.430 hectares de floresta

Centenas de bombeiros tentavam controlar nesta segunda-feira um incêndio em uma área próxima a Sydney, onde as temperaturas foram elevadas nos últimos dias.

A polícia do estado de Nova Gales do Sul abriu uma investigação sobre a origem do incêndio, declarado no sábado à tarde e que pode ter sido iniciado de forma criminosa.

As chamas devastaram mais 2.430 hectares de floresta e obrigaram alguns moradores a abandonar a região, mas nenhuma casa foi destruída e ninguém ficou ferido.

“É um milagre absoluto que nenhuma vida tenha sido perdida e quase nenhum bem, graças ao trabalho incansável e ao esforço de nossos serviços de emergência”, declarou Mark Speakman, ministro interino dos Serviços de Emergência de Nova Gales do Sul.