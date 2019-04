Incêndio atinge catedral de Notre Dame, em Paris

São Paulo — A famosa catedral Notre Dame, em Paris, foi atingida por um incêndio nesta segunda-feira (15). A fumaça pode ser vista de diversos pontos da capital francesa, como mostram registros publicados em redes sociais. O porta-voz da Notre Dame, André Finot, afirmou ao jornal New York Times, que o incêndio começou no fim da tarde, por volta das 18h50 (horário local). Durante o incêndio, a torre central da catedral caiu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma grande operação está em andamento. A causa do incêndio ainda é desconhecida e não se sabe se há feridos no local. A catedral passa por um processo de restauração em sua torre, estimado em US$ 6,8 milhões (R$ 26,8 milhões). Uma fonte do Corpo de Bombeiro disse a que as obras podem ser a causa do incêndio.

Na última sexta-feira (12), 16 estátuas que adornam os telhados do monumento foram retiradas para restauração.

Ainda de acordo com fontes dos bombeiros, o fogo pode estar relacionado a obras de renovação que estavam feitos no edifício, que data de 1163. A polícia de Paris, no entanto, diz que é cedo para identificar as causas do incêndio e assegura que ainda não há registro de vítimas das chamas.

A polícia francesa está tratando do incêndio como um acidente. A prioridade é retirar os turistas que estavam dentro da catedral. Nas redes sociais, há imagens e vídeos que mostram a dimensão do estrago que tomou conta do monumento histórico mais visitado da Europa.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, pediu em seu perfil no Twitter que os cidadãos respeitem os perímetros de segurança. Segundo ela, “os bombeiros estão tentando controlar as chamas”.

“Um terrível incêndio está em curso na catedral de Notre-Dame em Paris. Os bombeiros estão tentando controlar as chamas. Estamos mobilizados no local com a diocese de Paris. Peço a todos que respeitem o perímetro de segurança”, escreveu. Kaissia Rouan, turista que estava no parque adjacente à catedral, afirmou à EFE que, “quando os bombeiros chegaram, já havia muitas chamas que saíam do telhado”. “Vimos muita fumaça, pensávamos que era por causa das obras que estão sendo feitas. Cada vez havia mais, então fomos para a parte da frente e nos retiraram para evitar que a fumaça nos afetasse. Vimos as chamas saírem da catedral. É muito triste”, contou, visivelmente abalada.

O presidente da França, Emmanuel Macron, também utilizou o Twitter para lamentar o incêndio: “Notre-Dame de Paris em chamas. Emoção de uma nação inteira. Pensando por todos os católicos e por todos os franceses. Como todos somos compatriotas, estou triste esta noite por ver esta parte de nós queimar.”

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 15, 2019

A Notre Dame

A catedral de Notre Dame recebe cerca de 13 milhões de visitantes ao ano e é o monumento histórico mais frequentado da Europa, segundo informaões da AFP.

Em português, Notre Dame de Paris significa “Nossa Senhora de Paris”. A igreja, que demorou dois séculos para ser construída, é uma das mais antigas da Europa, finalizada em 1345. Ela é testemunha de diversos períodos históricos da França, como o império de Napoleão Bonaparte e a Revolução Francesa.

Notre Dame é repleta de símbolos medievais, que seguem seu estilo predominantemente gótico, com influências do Renascimento e do Naturalismo.

Durante a Revolução Francesa, a catedral sofreu diversos danos, mas foi restaurada. Além da riqueza na arquitetura, o monumento abriga um rico tesouro, que consiste em pinturas, móveis e peças com design neo-gótico.