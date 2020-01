Incêndio mata 30 animais em zoológico na Alemanha

Berlim – Um incêndio possivelmente causado por balões de papel na noite de terça-feira matou 30 animais de um zoológico na cidade de Krefeld, no oeste da Alemanha, segundo informou a polícia.

Em entrevista coletiva, o chefe da polícia de Krefeld, Gerd Hoppmann, anunciou a abertura de uma investigação por incêndio provocado por ação negligente. Perto do fogo foram encontrados três balões de papel com 34 centímetros de diâmetro e mensagens escritas a mão no interior com desejos para o novo ano.

Hoppmann acrescentou que testemunhas disseram ter visto os balões – feitos de papel de seda, com uma vela ou pasta inflamável dentro que produz calor e faz a lanterna subir – no ar, a uma altitude baixa pouco antes de o fogo alcançar o telhado do recinto dos macacos.

O policial lembrou que desde 2009 é proibido soltar balões tanto no estado da Renânia do Norte-Vestfália, onde a tragédia ocorreu, quanto em toda a Alemanha, com a exceção de Meclemburgo-Pomerânia Ocidental.

A recomendação da polícia local é que tanto potenciais testemunhas quanto as pessoas que soltaram os balões prestem depoimento “porque isso só pode melhorar a situação delas”, argumentou Hoppmann.

O diretor do zoológico de Krefeld, Wolfgang Dressen, disse que o incêndio matou cinco orangotangos, um chimpanzé e dois gorilas, além de primatas menores, outros mamíferos e aves.

Dressen considerou “quase um milagre” dois chimpanzés terem sobrevivido com queimaduras leves ao “monstruoso incêndio”, que graças à atuação dos bombeiros não se propagou pelo jardim dos gorilas e o recinto dos cangurus.

Um dos mortos foi o gorila Massa, de 45 anos, o mais velho da Europa, que o diretor disse ter visto envelhecer. Segundo Dressen, o animal já era um “homem senil”, mas digno.