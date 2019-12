Incêndio florestal destrói 50 casas e deixa 90 mil sem luz no Chile

São Paulo – Um incêndio florestal atingiu nesta terça-feira (24) uma região habitada da cidade de Valparaíso, no litoral do Chile, destruindo 50 casas e deixando 90 mil pessoas sem energia.

O Escritório Nacional de Emergências (Onemi) informou que o incêndio segue ativo e ganhou força quando dois focos diferentes se encontram, avançando até o povoado de La Isla, em Valparaíso.

Até o momento, as chamas consumiram 23,5 hectares. As autoridades foram obrigadas a decretar alerta vermelho na cidade, segundo a Onemi. Estão no local 28 unidades do Corpo de Bombeiros, 15 brigadas anti-incêndio, quatro aviões e quatro helicópteros da Corporação Nacional Florestal (Conaf).

O Corpo de Bombeiros de Valparaíso informou que os moradores da região foram retirados das casas antes das chamas atingirem o povoado.

O prefeito de Valparaíso, Jorge Martínez, disse que as autoridades locais estão investigando as causas do incêndio. Há suspeita de que ele tenha sido provocado de forma criminosa.