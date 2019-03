Incêndio em torre comercial deixa 19 mortos em Bangladesh

Pelo menos 19 pessoas morreram nesta quinta-feira (28) no incêndio em uma torre de escritórios de 22 andares em Dacca, capital de Bangladesh – informaram os serviços de socorro.

Os socorristas alertaram que o balanço pode aumentar rapidamente. Bombeiros continuavam a tirar corpos do prédio, envolto em fumaça e chamas.

De acordo com os bombeiros, seis pessoas morreram ao se jogarem das janelas para escapar do fogo.

“Unidades de bombeiros trabalham no local. A Força Aérea e a Marinha de Bangladesh também se juntou ao combate ao fogo”, declarou Mohamad Russel, um funcionário da sala de controle central dos bombeiros de Dacca.

O prefeito de Dacca, Asaduzzaman Mia, disse à imprensa que outras 73 pessoas ficaram feridas e estavam sendo atendidas em hospitais da cidade.

Muitas pessoas pediam ajuda gritando diante da multidão atônita em uma rua do distrito comercial de Banani.

Alguns conseguiram escorregar por um cabo de televisão ao lado do prédio e outras usaram cordas oferecidas por helicópteros dos serviços de socorro.

No mês passado, 70 pessoas morreram em outro incêndio que destruiu vários prédios residenciais na parte velha de Dacca, onde ficavam armazenados ilegalmente produtos químicos.

No momento, as causas do desta quinta incêndio são desconhecidas.

As imagens de redes sociais mostram chamas e fumaça preta provenientes da fachada do edifício.

Helicópteros jogavam água sobre a torre, enquanto funcionários trancados pediam ajuda, de acordo com as imagens transmitidas pela televisão.

Mais de cem ambulâncias estão perto do prédio incendiado.

Shoikot Rahman, que trabalha ali, ouviu vários de seus colegas de trabalho alertarem antes de a fumaça tomar conta do prédio.

“Quando eu soube que havia um incêndio no edifício, saí rápido”, contou à AFP. “Muitos dos meus colegas ainda estão bloqueados nos escritórios”, acrescentou.

Os bombeiros usaram escadas para quebrar janelas e tentar criar formas de escapar.

Mais de uma hora depois de começar o incêndio, ainda era possível ver pessoas no 13º e no 14º andares pedindo desesperadamente ajuda, em meio a nuvens de fumaça preta.

Segundo as autoridades, entre as vítimas que morreram ao pular do prédio, havia um homem do Sri Lanka cujo corpo foi transportado ao hospital militar Kurmitola.

Dilkhosh Ahmed, da clínica Banani, disse que outra vítimas tentou usar o cabo de televisão para deslizar, mas ele escorregou e caiu.

“As equipes entraram no prédio e estão revisando as fábricas para buscar possíveis vítimas. O prédio não material anti-incêndios”, disse à imprensa o tenente-coronel Julfikar Rahman, do serviço de bombeiros de Dacca.

Incêndios e desabamentos de construção são comuns em Bangladesh, um país pobre da Ásia do Sul com 160 milhões de pessoas, e onde muitas vezes as normas de segurança são desrespeitadas.

