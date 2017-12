Incêndio em shopping nas Filipinas mata 37 pessoas

Bangcoc, 24 dez (EFE).- As autoridades das Filipinas deram hoje como mortas 37 pessoas que ficaram presas em um incêndio, no sábado, no interior de um shopping na cidade de Davao, no sul do país.

O vice-prefeito da cidade, Paolo Duterte, disse que o chefe do Escritório de Proteção de Incêndios (BPF, na sigla em inglês) lhe confirmou que não havia nenhuma opção de encontrar com vida as pessoas desaparecidas.

“Rezemos por eles. Há um momento o comandante do BPF me anunciou que as opções de sobrevivência são zero”, disse Paolo, filho do presidente do país, Rodrigo Duterte, na sua conta do Facebook.

Na mensagem publicada de madrugada o vice-prefeito anexou os nomes dos 37 desaparecidos.

A maioria deles era formada por trabalhadores de um centro telefônico de atendimento ao cliente que operava 24 horas no último andar do edifício, segundo a televisão “ABS-CBN”.

O incêndio aconteceu no sábado de manhã no terceiro andar do shopping NCCC, no qual se vendiam tecidos e mobiliário de madeira e plástico, e continuava ardendo no começo deste domingo, acrescentou o canal.

O presidente filipino transmitiu aos familiares dos desaparecidos a falta de esperança de encontrá-los com vida durante uma visita ontem à noite ao shopping de Davao, cidade na que reside e da qual foi prefeito há quase duas décadas. EFE