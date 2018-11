Incêndio em ônibus deixa pelo menos 42 mortos no Zimbábue

Harare – Pelo menos 42 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas no Zimbábue em decorrência de um incêndio em um ônibus na cidade de Gwanda, no sudoeste do país, informaram nesta sexta-feira fontes policiais.

O acidente aconteceu na noite de quinta-feira, quando o ônibus transitava pela estrada de Bulawayo em direção à África do Sul, e, embora ainda se desconheça a causa, o veículo ficou totalmente calcinado, como se observa em imagens publicadas em redes sociais.

Report: More than 40 killed in Zimbabwe bus accident https://t.co/4eZaI6bdRa pic.twitter.com/FiiyumimHt — Lindsay Walmsley (@lindsaywalms) November 16, 2018

A tragédia ocorreu quase dez dias depois que 47 pessoas morreram, entre elas duas crianças, no choque frontal entre dois ônibus em uma estrada do Zimbábue.