Incêndio em Nova York deixa 16 feridos, entre eles 9 menores

Nova York – Um incêndio ocorrido nesta terça-feira no Bronx deixou pelo menos 16 feridos, entre eles nove menores, menos de uma semana depois do pior incêndio registrado na cidade Nova York em 25 anos, com 12 mortos e dezenas de feridos.

As chamas começaram a se alastrar por volta de 5h30 (horário local, 8h30 de Brasília) em um edifício de apartamentos do bairro de Van Nest, muito perto do zoológico do Bronx, segundo confirmou o Departamento de Bombeiros da cidade em sua conta do Twitter.

Das 16 pessoas feridas, quatro delas se encontram em estado muito grave e tiveram que ser transferidas ao hospital Jacobi Medical Center do Bronx, embora não corram risco de morte, segundo detalhou o jornal local “Daily News”.

O incêndio de hoje acontece menos de uma semana depois de a cidade de Nova York vivenciar a pior tragédia por um incêndio no último quarto de século, com 12 mortos e dezenas de feridos em outro edifício de apartamentos do Bronx.

“As nossas unidades encontraram ao chegar ao local um grande incêndio. Várias pessoas foram resgatadas do edifício em chamas e temos 16 feridos, sete adultos e nove crianças”, disse à imprensa o chefe do Departamento de Bombeiros, Daniel Nigro.

Até o local, situado no cruzamento das avenidas Tremon e Commonwealth Avenue, se transferiram pelo menos 200 unidades de bombeiros que continuam trabalhando na extinção das chamas, segundo as autoridades.

Por enquanto se desconhecem as causas do incêndio, mas o Departamento de Bombeiros está investigando o incidente com o apoio da polícia, segundo explicou Nigro.

O incêndio começou em uma gélida amanhã em Nova York, onde os termómetros não registraram mais de 10 graus negativos, razão pela qual a Cruz Vermelha compareceu ao local para dar refúgio aos evacuados.