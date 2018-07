Incêndio em Nova Jersey mata quatro crianças

Nova York – Um incêndio ocorrido na cidade de Union City, em Nova Jersey, já matou quatro crianças, todas de uma mesma família, e outra segue em condição crítica no hospital.

As vítimas são três irmãos, com idades de 2, 7 e 13 anos e uma prima deles, de 5 anos, segundo a Promotoria de Nova Jersey.

No momento do incêndio, que ocorreu na sexta-feira, seis crianças estavam no terceiro andar do edifício que pegou fogo.

A menina e o irmão mais novo foram os primeiros a morrer já no hospital. Na mesma noite, Christian, de 7 anos, também faleceu. Hoje, a Promotoria de Nova Jersey informou sobre a morte de José Felipe Tejada, o irmão de 13 anos, que também estava no apartamento.

A tragédia devastou a cidade, que fez várias homenagens às vítimas colocando velas e flores no local do acidente. Uma campanha foi iniciada para arrecadar dinheiro para as famílias.

Uma menina de 4 anos está em condição crítica de saúde e foi transferida para o Hospital de Crianças da Filadélfia.

Uma mulher e um homem que viviam no primeiro andar do prédio e ficaram feridos estão em condição estável.

Segundo a Promotoria de Nova Jersey, o incêndio começou no primeiro andar do prédio, que será demolido. Ainda não se sabe as causas do acidente.