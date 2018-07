Incêndio em hotel nos EUA causa morte de uma mãe e seus 5 filhos

Washington – Um incêndio que arrasou um hotel de estrada nos arredores de Benton Harbour (Michigan), uma cidade situada na margem leste do lago Michigan, nos Estados Unidos, causou a morte de cinco crianças e da mãe das mesmas durante a madrugada, informaram neste sábado veículos de imprensa locais.

O incêndio no hotel Extended Stay começou por volta das 1h45 locais (2h45 em Brasília) por causas ainda desconhecidas.

Os menores mortos, cujas identidades não foram divulgadas, tinham entre 2 e 10 anos, enquanto sua mãe tinha 26 anos de idade, segundo diversos meios de comunicação que citaram fontes do escritório do xerife do condado de Berrien, que está a cargo das investigações.

O escritório de xerife e o departamento dos bombeiros estão averiguando neste momento o que pode ter causado o incêndio.