Incêndio em hotel deixa ao menos 17 mortos na Índia

Ao menos 17 pessoas morreram nesta terça-feira em um incêndio em um hotel na região central de Nova Délhi, anunciou o corpo de bombeiros da capital indiana.

O incêndio destruiu o último andar do Hotel Arpit Palace.

“Confirmamos com as autoridades do hospital que o balanço é de 17 mortos, incluindo uma criança”, afirmou à AFP Sunil Shudhary, comandante dos bombeiros.

As chamas foram controladas após várias horas e 35 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros. De acordo com a imprensa local, uma mulher e uma criança morreram quando saltaram pela janela para tentar escapar do fogo.

“Havia pedaços de madeira nos corredores e as pessoas não conseguiram utilizar os corredores para sair”, disse outra fonte do corpo de bombeiros.

Os incêndios acidentais são frequentes na Índia, uma consequência das normas deficientes de segurança e da ausência de controles.

Em dezembro, oito pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em um incêndio em um hospital público de Mumbai (oeste).