Incêndio em hospital sul-coreano deixa 37 mortos e 70 feridos

Seul – Pelo menos 37 pessoas morreram e outras 79 ficaram feridas, nove delas estão em estado grave, como consequência do incêndio ocorrido nesta sexta-feira, em um hospital da cidade de Milyang, na Coreia do Sul, segundo informaram as autoridades locais.

As vítimas teriam morrido por inalação de fumaça, segundo explicaram os bombeiros locais à agência sul-coreana de notícias “Yonhap”.

As chamas teriam começado na sala de emergência do primeiro andar do prédio principal do Hospital Sejong, por volta das 7h30 (horário local, 20h30 de Brasília, na quinta-feira).

Os bombeiros demoraram cerca de 3 horas para apagar o fogo, que começou quando aproximadamente 100 pessoas estavam no edifício.

No total, 111 pessoas, em sua maioria pacientes que estavam no hospital no momento do acidente, foram transferidos para quatro centros médicos próximos.

Além disso, 94 pessoas que estavam internadas em uma casa de repouso para idosos anexa ao hospital conseguiram escapar das chamas e foram retirados do local.

O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, convocou uma reunião de emergência com sua equipe de assessores e pediu para que as autoridades identifiquem o mais rápido possível e de maneira eficiente os mortos e assim evitar uma confusão para seus familiares.

Moon também transmitiu seus pêsames pelos falecidos e ordenou uma investigação exaustiva do fato “para estabelecer medidas necessárias que evitem outro incêndio” destas características.